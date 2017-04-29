 
Информация к новости
  • Просмотров: 297
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Возле Куликова поля обнаружен рюкзак со взрывчаткой

Категория: Новости


Возле Куликова поля обнаружен рюкзак со взрывчаткой

По информации Главного управления национальной полиции в Одесской области накануне ночью в ходе патрулирования в районе Куликово поля был обнаружен рюкзак со гранатами. Как сообщил советник руководителя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, в вещмешке находились гранаты «Ф-1», РГМ, РГД-2, электродетонатор, запалы, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка.

На место срочно были вызваны пиротехники. В настоящее время все находки направлены на экспертизу. Проводится следствие. Представляли ли найденные предметы реальную угрозу или дело в банальной провокации, пока непонятно.

По мнению ряда экспертов, подобные находки могут стать основанием для того, чтобы под предлогом заминирования территории Куликова поля закрыть туда доступ в течение всего завтрашнего дня, когда многие одесситы намерены почтить память погибших там три года назад людей.

Напомним, что только по официальным данным, в ходе трагических событий на Куликовом поле 2 мая 2017 года погибло более сорока человек.

Галерея

prev

Возле Куликова поля обнаружен рюкзак со взрывчаткой
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 