2 мая будет ограничено движение транспорта

Сегодня ночью территорию Куликово поля полностью закроют, а после проверки соответствующими службами доступ к площади будет ограничен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы Одесской областной полиции Руслан Форостяк.

Так, с завтрашнего утра на площадь можно будет попасть только через пропускные пункты, пройдя рамки детекторов. Всего предусмотрено два пункта – со стороны военкомата на улице Канатной и со стороны Итальянского бульвара.

Кроме того, 2 мая полиция в Одессе временно изменит схему движения транспорта. В период с 07:00 до 22:00 будет ограничено движение в районе Соборной площади и Куликова поля.

Как сообщили сегодня в ГУ НП в Одесской области, 1 и 2 мая улицы города будут патрулировать более трех тысяч бойцов Национальной гвардии и полиции. Основное внимание правоохранителей направлено ​​на центральную часть города, Куликово поле и Соборную площадь, чтобы не допустить столкновений и провокаций во время проведения массовых мероприятий.