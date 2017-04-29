Променад по Маразлиевской

Улица Маразлиевская первоначально называлась – Новая и появилась на картах Одессы в 1828 году. С появлением Архангело-Михайловского девичьего училищного монастыря, улица переименовывается в Михайловскую. Затем по ходатайству Императору Одесской Городской Думы улицу переименовывают и увековечивают память бывшего Городского Головы Тайного Советника Маразли. В советские времена улицу Маразли переименовывают в Энгельса – создателя теории «Научный коммунизм», ученого и философа Фридриха Энгельса. В период оккупации, во время Второй мировой войны, улица называется Маразлиевской. Это название за улицей закрепляется с 1991 года.

Первоначально неказистая Новая улица, где проживали бедняки, становится одной из самых красивых и оригинальных. Здесь стали строить свои дома и селиться банкиры, крупные городские чиновники, врачи, аристократы, ученые, инженеры, судьи…

Строительством домов занимались знаменитые архитекторы Александр Бернардацци, Федор Троупянский, Юрий Дмитренко, Лев Влодек, Вильгельм Кабиольский, Викентий Прохаска, Демосфен Мазиров, Самуил Гальперсон, Моисей Линецкий.