Аграрная компания возрождает флот

Невосполнимая потеря

Сегодня вы не встретите ни одного одессита, который бы с горечью не говорил о самой большой потере не только нашего города, но и всей Украины – ликвидации крупнейшего морского торгового флота. А это не только потеря судов, но и многих десятков тысяч рабочих мест. В результате этой непростительной акции правителей страны, наши моряки стали наемными работниками на судах, которые ходят под чужими флагами.

Особенно с горечью вспоминают черноморский торговый и рыболовный флот ветераны, которые с юношеских лет бороздили моря и океаны по всему миру, а перед уходом на пенсию остались безработными.

Куда же девался наш флот? В первые годы независимости Украины, дельцы, под руководством президента Леонида Кравчука, отправили суда в оффшоры, а затем их просто продали. Так Украина из ведущей судовладельческой страны превратилась в арендатора чужих судов.

Прошло более 25 лет, и все эти годы мы лишь слышим о необходимости возрождения отечественного торгового флота, но конкретных мер на этот счет никто не принимал. А ведь Украина получила в наследство крупнейшие судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне, Николаеве и Одессе. Все они сейчас бездействуют или получают случайные заказы от иностранных фирм. Государство же на возрождение собственного торгового флота деньги не выделяет.

Возрождение

Казалось, на этот счет уже ни у кого нет никаких иллюзий. И вдруг в Николаеве появилась надежда на то, что в стране может возродиться судостроение. Почему именно в Николаеве? С одной стороны: ничего необычного – город издавна считается колыбелью отечественного судостроения, еще со времен Потемкина. Но все-таки удивляться есть чему. Дело в том, что за возрождение судостроения взялась сельскохозяйственная компания «НИБУЛОН». Ее генеральный директор, Герой Украины Алексей Вадатурский, в нарушение знаменитого правила, что если «сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печь сапожник, их дело не пойдет на лад», доказал, что при нынешней технологии, при умелых руках и «пирожник» может тачать сапоги.

Несколько лет назад сельскохозяйственная компания приобрела судоремонтный завод, чтобы самим начать строить суда и баржи для транспортировки зерна по украинским рекам, и, прежде всего, по Днепру и Южному Бугу. Самостоятельно провели дно-углубительные работы. Построили терминалы для заготовки зерна в Новой Одессе и в Вознесенске.

Перевозка зерна по реке позволяет значительно сократить затраты на транспортировку. Немаловажным является и то, что водный транспорт высвобождает армаду многотонных автомашин, которые разрушают наши дороги.

Компания уже построила 18 судов различного класса, в том числе и новые пассажирские суда на подводных крыльях, которые уже в этом году смогут перевозить пассажиров по Днепру и Южному Бугу. По утверждению генерального директора до конца нынешнего года число новых судов они доведут до 25 единиц. Общие же планы аграрной компании свой флот довести до 65 судов.

– Я хочу дать надежду николаевцам, всей Украине, что мы будем на деле возрождать судостроительную отрасль, – говорит Алексей Вадатурский. – И мы ее возродим! У нас очень большие планы. На собственном заводе мы будем строить сверхсовременные скоростные пассажирские лайнеры, будем строить суда, которые будут ходить не только в бассейне Черного моря, но и в других странах. Мы сделаем все, чтобы Украина действительно вновь стала настоящей морской державой.

А вот и конкретные дела

Недавно на заводе проходили большие торжества по случаю спуска на воду головного судна – нового проекта буксира 121М., который рассчитан на эксплуатацию на внутренних реках и в прибрежных водах Черного и Азовского морей. Это однопалубное судно, оборудованное носовым упором для толкания барж, а также буксирным крюком, что позволяет транспортировать со стороны кормы. Судно оборудовано двумя головными двигателями и двумя винторулевыми колонками, что позволяет разворачиваться на 360 градусов.

При водоизмещении в 340 тонн его осадка составляет всего 1,5 метра, длина 30 метров, мощность каждой из двух винторулевых колонок по 340 кВт. Несмотря на низкую осадку, судно может выдерживать трехметровую волну. Еще своеобразная, но очень важная деталь: на судне для улучшения обзора рубка может подниматься на высоту до 5 метров и опускаться при прохождении под мостом. Буксир может одновременно транспортировать два несамоходных судна общей грузовместимостью в четыре тысячи тонн.

По утверждению специалистов, это высокотехнологичное судно смешанного класса плавания, соответствующее нормам экологического законодательства Евросоюза, укомплектовано самым современным оборудованием ведущих мировых производителей, в том числе средствами навигации и радиосвязи.

По заверению Алексея Вадатурского к июлю нынешнего года в строй войдут три новых буксира, которые будут участвовать в транспортировке зерна нового урожая.

Новое судно наименовали «Юрий Макаров», в честь Героя Социалистического труда, бывшего директора судостроительного завода.

Естественно, возникает вопрос, как может реализовывать свои планы сельскохозяйственная компания? Ответ дал сам генеральный директор.

В реализации планов принимает участие кредитная линия Европейского инвестиционного банка. С их помощью намерены реконструировать судоремонтный завод «НИБУЛОН» с тем, чтобы можно было ежегодно выпускать 15 – 16 полнокомплектных судов длиной 150 метров. На такие показатели руководители завода планируют выйти через четыре года.

– Пока политики лишь обещают возрождать судостроение и судоходство на внутренних водных путях, мы, частная компания, возрождаем его на деле, – говорит Алексей Вадатурский.