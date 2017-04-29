 
Информация к новости
  • Просмотров: 241
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Ажиотаж вокруг 2 мая нагнетается искусственно

Категория: Новости


Ажиотаж вокруг 2 мая нагнетается искусственно

Убеждение о том, что ажиотаж вокруг 2 мая нагнетается искусственно, высказал известный одесский общественник, ветеран правоохранительных органов, экс-советник начальника ГУНП в Одесской области Владислав Сердюк.

Как он отметил в соцсетях, «…в прошлом году сюда прибыл полк Азов. Сейчас сбушная техника с экипированными бойцами. Еще авиацию поднимите!»

По его убеждению, никаких реальных оснований для таких мер предосторожности нет.

«…У сепаров в Одессе нет ресурса. Ни человеческого, ни материального. Для крупных провокаций нужно большое количество молодых мужчин- до сорока лет. А их нет. И завести гастролеров в большом количестве нереально!»

По его убеждению, сейчас «…реальную опасность представляют конфликты между настоящими патриотами и псевдо-патриотами – беспредельщиками!» По его мнению, ситуация в Отраде это показала.

«Раньше, в 2014 году милиция заигрывала с сепаратистами и получила 2 мая. Сейчас руководство полиции заигрывает с псевдопатриотами!»- отметил Владислав Сердюк.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 