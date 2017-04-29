9 мая на Аллее Славы активисты националистических организаций установят выставку

Редакции одесских СМИ получили заявлении представителей националистических и национал-либеральных организаций о том, что 9 мая на Аллее Славы активисты этих организаций установят выставку, посвящённую участникам АТО.

«Никаких провокаций или нарушений общественного порядка не планируем, но будем вынуждены требовать от правоохранительных органов реагировать на владельцев коммунистической символики, георгиевских лент или на пророссийские возгласы, если такие будут», — говорится в заявлении.

Под документом стоят подписи представителей политических партий и общественных организаций: «Народного фронта», «Руха новых сил» (Саакашвили), ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», штаба Яроша, «Морской самообороны», «Уличного фронта», организации «Зелёный List» и ряда других. «Самооборона Одессы» и «Автомайдан» о своём участии в мероприятии пока не заявляли.