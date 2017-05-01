Число пострадавших полицейских в Париже возросло до шести

Первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч участников, передает в понедельник агентство РИА Новости.

Шествие несколько раз прерывалось столкновениями полицией с хулиганами и радикалами, которые забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, а также камнями и бутылками. Кроме того, фиксировались случаи вандализма: некоторые радикально настроенные участники били стекла на остановках, выламывали опору с дорожным знаком, поджигали мусор. Полиция отвечает слезоточивым газом, кроме того, на одной из улиц в районе площади Нации был размещен полицейский водомет. В результате столкновений пострадали шесть сотрудников полиции, в том числе женщина-полицейский, которая получила ожоги третьей степени и находится в тяжелом состоянии. Всего в различных акциях, приуроченных к 1 мая, в целом по стране приняли участие свыше 140 тысяч человек.