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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Число пострадавших полицейских в Париже возросло до шести

Категория: Новости

Число пострадавших полицейских в Париже возросло до шести

Первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч участников, передает в понедельник агентство РИА Новости
Шествие несколько раз прерывалось столкновениями полицией с хулиганами и радикалами, которые забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, а также камнями и бутылками. Кроме того, фиксировались случаи вандализма: некоторые радикально настроенные участники били стекла на остановках, выламывали опору с дорожным знаком, поджигали мусор. Полиция отвечает слезоточивым газом, кроме того, на одной из улиц в районе площади Нации был размещен полицейский водомет. В результате столкновений пострадали шесть сотрудников полиции, в том числе женщина-полицейский, которая получила ожоги третьей степени и находится в тяжелом состоянии. Всего в различных акциях, приуроченных к 1 мая, в целом по стране приняли участие свыше 140 тысяч человек.

                                            



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