Пытавшихся на яхте попасть в Британию украинцев депортируют

Украинское посольство в Лондоне подтвердило со ссылкой на британскую пограничную службу задержание семи граждан Украины при попытке незаконного пересечения границы, сообщает агентство РИА Новости Украина. Береговая охрана получила от парусной лодки, на которой находились украинцы, сигнал бедствия, после чего направила в тот район спасателей. Спасатели по прибытии обнаружили, что яхта села на мель в устье реки в районе города Орфорд. «Преимущественное большинство граждан должны скоро обратиться к Украине, так как их будут депортировать в связи с нарушением местного законодательства в миграционной сфере», — заявила вице-консул посольства Украины в Лондоне Юлия Помазан.