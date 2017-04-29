Депутатов от оппозиции держат на допросе

Как написал на своей странице в Фейсбуке депутат Одесского областного совета Виталий Саутенков, сегодня в 8 утра следователем следственного управления ГУНП при активном участии радикалов Правого сектора ему и его коллеге Виктору Баранскому была вручена повестка с требованием явится на допрос.

Депутатов доставили в следственное управление ГУНП в Одесской области, где они и находятся до сих пор.

«Сегодня рано утром, на пути в храм, где проходил молебен по погибшим 2 мая, мой автомобиль заблокировали неизвестные. Как позже выяснилось, таким образом представители полиции, вместе с радикалами решили доставить мне повестку на допрос.

Такими действиями власть пытается запугать оппозицию. Выбранная для этого дата - 2 мая - более чем показательна.

2 мая 2014 - чёрная дата в истории города, которая разделила его жизнь на "до" и "после". Прошло уже три года, а виновные до сих пор не понесли заслуженного наказания. Все, что сейчас происходит, лишь доказывает - нынешняя власть не заинтересована в справедливом расследовании массовой гибели людей в Одессе 2 мая», - отметил депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Следователи сознательно затягивают допрос, чтобы депутаты Виктор Баранский и Виталий Саутенков не смогли принять участие в траурных мероприятиях, в том числе и на Куликовом поле.