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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Обстановка на Куликовом поле

Категория: Новости


Обстановка на Куликовом поле

На Куликовом поле уже находится несколько сотен человек. Большинство из них – с цветами, вся площадь перед Домом Профсоюзов уже укрыта цветами. Никаких флагов, кроме флагов города Одессы – нет, флаг Одессы на флагштоке, почему-то, не приспущен в знак скорби.

 Хочется отметить, что очередь к рамкам с металлоискателями выстроилась большая, полицейскими и нацгвардейцами в полной амуниции производится поверхностный осмотр личных вещей. Рамки с металлоискателями установлены не в том месте, которое было анонсировано накануне. По сути, на Куликово поле остался только один вход – со стороны конечной остановки 18 трамвая. Там и находятся четыре рамки с металлоискателями. Остальная территория Куликова поля огорожена.

Ситуация на митинге спокойная, никаких проявлений агрессии. Настроение, как и подобает траурному мероприятию, подавленное. Начало траурного митинга – в 14.00.



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