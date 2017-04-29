Чемпионат Украины по вольной борьбе среди юниоров

Победителем Чемпионата Украины по вольной борьбе среди юниоров стал студент 2-го курса факультета экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета Магомед Закариев.

Это не первая победа Магомеда. Спортом он занимается с 7 лет и еще в детстве побеждал на международных турнирах. Чемпионом Украины он стал в 2013 и в 2016 годах.

Свои победы юноша всегда посвящает семье, в которой бережно хранят память погибшего отца-героя чеченской войны — Ахмеда Закариева (погиб 31 января 2000 года при боях за Грозный).

Магомед Закариев выражает глубокую благодарность не только своей семье, но и всем свои друзьям, руководству Международного гуманитарного университета, всем тем, кто помогал ему идти к победе.

Напомним, что МГУ обладает масштабной спортивной инфраструктурой, которая служит тренировочной базой для будущих чемпионов.

На восьмой станции Большого Фонтана расположен спортивный комплекс университета, предназначенный как для занятий по физическому воспитанию, проведения учебно-тренировочного процесса, так и для проведения соревнований и других спортивных мероприятий. Он включает в себя два спортивных комплекса — летний и зимний. В данный момент они становятся площадками для проведения самых престижных международных турниров и соревнований. Все спортивные сооружения комплекса построены по индивидуальным проектам на уровне наивысших требований международных спортивных стандартов.

Следует отметить, что недавно завершилось строительство нового современного спортивного комплекса МГУ на пятой станции Большого Фонтана.