Обстановка на Куликовом поле во время и после митинга

В 14.00 состоялся траурный митинг, который начался поминальным молебном. После чего выступили несколько активистов. Как и в прошлые годы, митинг прошёл под лозунгом «Не забудем, не простим!». Кроме того, люди скандировали лозунги: «Одесса – без фашизма!», «Одесса – город-герой!», полиция и нацгвардейцы не препятствовали митингующим в этом.

В небо взмыли чёрные траурные шары по числу людей погибших на Куликовом поле. Причём, что интересно, благодаря порывам ветра все шары пролетели над Домом Профсоюзов, где и погибла 2 мая 2014 года большая часть людей. Кроме того, по традиции, в небо были выпущены голуби, символизирующие души погибших.

Серьёзных провокаций не было, были мелкие. Например, на Куликово поле пришёл человек с флажками Украины, Евросоюза и Правого сектора, которого пришлось выводить с территории митинга под охраной полиции. Митингующие были крайне возмущены, кричали ему: «Убирайся вон!», и пытались помочь ему это сделать. Несмотря на различные угрозы, звучавшие накануне митинга, на Куликовом поле собралось до 1000 людей. Что характерно, за тем, что происходило на Куликовом поле, осуществляли слежку сверху три дрона. По имеющейся информации, один из них принадлежит полиции. Кому принадлежат два других, пока не известно.

Полиция, охранявшая митингующих, была экипирована полной амуницией, а часть спецназовцев была одета в штурмовую форму, которая включает в себя небьющиеся пластиковые каски с пластиковыми забралами. К моменту завершения митинга никаких попыток дестабилизировать ситуацию не было замечено.