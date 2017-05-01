2 мая нынешнего года в Одессе снова не обошлось без телефонного терроризма

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, в середине дня поступило сразу несколько анонимных сигналов о минировании. Неизвестные «доброжелатели» сообщили о том, что взрывные устройства заложены сразу в двух одесских национальных университетах –имени Мечникова и Политехническом, а затем, и о минировании Дома Профсоюзов. Благодаря тому, что сегодня выходной день, полицейские и взрывотехники достаточно быстро проверили помещения учебных учреждений и убедились, что сигнал был ложным.

Что же касается Куликова поля, то собравшихся временно вывели за территорию, однако и здесь на проведение необходимых мер по проверке сигнала и якобы заложенной взрывчатке много времени не понадобилось. Ведь подходы на Куликово поле были блокированы со вчерашнего вечера. Менее, чем через полчаса допуск к Дому профсоюзов был открыт.

Впрочем, большая часть Куликова поля осталась оцепленной, а вход открыли только со стороны остановки 18-го трамвая. При этом выпускали людей с Куликова поля только со стороны пересечения улиц Канатной и Фонтанской дороги.

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в настоящее время проводятся мероприятия по розыску телефонных террористов по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.