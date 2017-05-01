Великий кормчий у руля или Год Кабмину Владимира Гройсмана

Закончился годовой иммунитет Кабинета министров Владимира Гройсмана – теперь Верховная Рада имеет право выразить действующему Кабмину недоверие. Но, судя по всему, этого не будет.

Первый юбилей Кабмина был обставлен масштабными PR акциями по популяризации достижений Кабмина, от пресс-конференций для журналистов до выступления премьера перед парламентом.

Достижения

Главным достижением правительства премьер назвал двукратное повышение минимальной зарплаты, которое коснулось более четырех миллионов украинцев. В результате, по данным правительства средняя зарплата в стране выросла на 35%. Однако многие частные предприниматели свернули свой бизнес и ушли в тень, дабы не поднимать минимальных зарплат. Это, в основном, сфера ремонта, перевозок. Кроме того, рост минимальных зарплат ускорит сокращение сельских учителей и медиков из-за укрупнения школ и закрытия фельд-шерских пунктов в селах. За счет этого и поднимут зарплаты оставшимся специалистам.

Защитник и реформатор

В то же время, премьер заявил, что оборонный бюджет страны нужно увеличить со 130 до 260 млрд грн. Со слов премьер-министра, деньги на это у державы имеются. Однако правительство пока не представило парламенту полный годовой отчет. Премьер лишь очертил пять новых приоритетов работы Кабмина. Это земельная, пенсионная реформы, продажа неэффективно используемых госактивов, а также реформы образования и здравоохранения.

«Эти пять пунктов являются минимумом ожидаемых от нас решений. Наша экономика проявляет готовность к восстановлению, и задача на 2017 год – сделать все, чтобы конвертировать рост с цифр ВВП в доходы граждан. Обращаюсь к народным депутатам: мы должны отставить в сторону политические флаги и взять в руки флаг нашего государства», – подчеркнул Гройсман.

Сомнительные достижения

Другим, не менее замечательным достижением правительства можно считать рост коммунальных тарифов. Оно дает возможность более эффективно дотировать олигархов, не только через систему субсидий, но и за счет тех, кто может платить по новым платежкам. Несмотря на пропагандистскую шумиху в СМИ – повышение тарифов до «экономически обоснованных величин» воспринимается в обществе негативно не только малообеспеченными гражданами (несмотря на субсидии), но и теми, кто вполне может платить по счетам.

Скандалы

Как известно, действующий Кабмин сформирован по квотному принципу и состоит из людей Блока Петра Порошенко и утратившего всякую народную поддержку «Народного фронта». Но, в отличие от правительства Арсения Яценюка, Кабмину В. Гройсмана удалось избежать громких отставок, хотя без скандалов не обошлось.

Сначала у министра финансов Александра Данилюка обнаружили оффшорные компании, затем появилось видео, на котором министр энергетики Игорь Насалик общается с представителями «ДНР». СБУ расследует инцидент. Ну и конечно же – переподчинение вице-премьеру «Укрзализныци», что является отъемом «дойной коровы» у «Народного фронта».

Бедность и коррупция

В то же время, как сообщил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, в Украине за чертой бедности – около 60% населения. Цифры подтверждает и Институт демографии и социсследований, согласно данным которого за чертой фактического прожиточного уровня - 58,3% украинцев. Несмотря на то, что эта статистика формируется исходя из официальных доходов граждан, то есть без учета «серых» доходов, зарплат в конвертах и т.д.

Даже если реальное число бедных в два раза ниже – цифры все равно пугающие.

Среди причин бедности эксперты называют отмену регулирования цен на социальные товары, из-за чего основные продукты питания подорожали на 87%, а украинцы тратят в среднем 36% доходов на еду. При этом Украина опустилась в ежегодном рейтинге ООН по человеческому развитию с 55-го на 84-е место. Наряду с этим, по результатам исследования Ernst&Young, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Духовка и нетленка

Запутавшись в решении хозяйственных вопросов, Гройсман зачем-то с радостью берется за решение духовных. Так, по его мнению, «создание единой поместной церкви в Украине является неизбежным, фундаментальным для страны процессом».

Грядут ли перемены?

Между тем, по истечении года работы Кабмина возникает вопрос: а будут ли изменения в его составе? Мнения политиков и экспертов разнятся. Так, В. Чумак считает, что ротации в правительстве невозможны: ни Президент, ни фракции коалиции в этом не заинтересованы.

А по словам политолога Владимира Фесенко, сам премьер останется на своем посту минимум до осени. Дальше все будет зависеть от политической ситуации. «Нужно учитывать: большинство депутатов не хотят досрочных парламентских выборов», – добавляет В. Фесенко.

Наряду с этим, нардеп Мустафа Найем убежден, что отчет правительства может быть предлогом для отставок.