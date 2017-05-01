Швейка украли и нашли, Айболита установили, Амура с Психеей вылечили

Вот вы, вероятно, думаете, что быть памятником — что историческим, что самым современным — это, как минимум, почетно, как максимум, «классно». Стоишь себе или сидишь — а на твоем фоне фотографируются, цветочки тебе тащат, коммунальщики тебя моют-чистят. Лепота!..

И очень вы ошибаетесь, потому что иногда создается впечатление, что наши граждане-вандалы только о том и задумываются, как бы испоганить или продать в качестве цветного металла если не весь памятник, то хотя бы его часть.

Ну сами посудите: только-только (ко Дню города), в сентябре прошлого года, на историческом «Гамбринусе» появилась фигурка не менее исторического бравого солдата Швейка, как ее недавно не стало. Да-да, воры-вандалы вырвали и унесли скульптуру Швейка. И это при том, что фигурка, как считали одесситы, приносит удачу, если потереть его за нос.

Впрочем, у этой истории не такой уж печальный конец. Как на днях сообщили, полицейские таки задержали ранее судимую 30-летнюю одесситку, которая и «стибрила» мини-памятник бравого солдата с улицы Дерибасовской.

Задержанная женщина пояснила, что похищенную бронзовую фигуру планировала в дальнейшем продать (ясное дело!). Так что Швейк, судя по всему, вот-вот появится на прежнем месте.

Но жизнь одесских памятников полна неожиданностей, и вот сразу же после исчезновения и нахождения Швейка в городе появилось «изваяние» доброму доктору Айболиту. Говорят, что одесский Айболит — первый в Украине памятник известному литературному герою, прошедшему через детские годы практически каждого из нас. Установлен он у аптеки на ул. Академика Королева, 92. Высота памятника — 1 метр 80 сантиметров.

Все строго по Чуковскому: наш «добрый доктор Айболит под деревом сидит» и, вероятно, ждет пациентов. Чтобы ему было не скучно, рядом на ветке уселась мудрая сова.

Кстати, не успел он появиться, как сразу же «оброс» своими приметами: если погладить сову, то пройдет головная боль, а стоит потрогать ложку доктора Айболита, исчезнет… чувство голода. Получается, что сидящим на диетах одесситкам теперь есть куда спешить. Насчет портфеля (саквояжа!) у ног доктора — пока помалкивают. Вероятно, если к нему прикоснуться, то это — к деньгам.

Кстати, это не первая «прикольная» аптека в городе, разукрасившая себя металлическими «интересностями». Газета «Слово» уже рассказывала об одной аптеке, рядом с которой поселились скульптуры голубей и охотящихся за ними котов, а другая «обзавелась» металлическими пришельцами: железные человечки служат здесь рекламой.

Что ж, нам остается только напомнить, что памятники Айболиту стоят в Вильнюсе, Екатеринбурге, Минске, Анапе и ряде других городов, но мы, конечно, будем считать, что наш Айболит — самый «правильный» и лучший.

Ну а теперь самое время порадовать читателей информацией, что в Одессе восстановили скульп-турную композицию «Эрот и Психея» в Пале-Рояле. Заодно добавить: «в который уже раз», потому это наше достояние — одно из любимейших мест для козней вандалов.

Да, историческую скульптуру снова восстановили. Напомним, что после серьезной реставрации она была заново торжественно открыта 13 ноября 2015 года, а потом осквернена летом прошлого года: у Эрота была отбита кисть руки.

После того, как специалисты управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета оценили ущерб, нанесенный неизвестными, были выполнены работы по восстановлению скульптурной композиции.

Кроме того, было принято решение о восстановлении утраченной охранной доски. Она информирует о том, что скульптурная композиция «Эрот и Психея» является памятником архитектуры и градостроительства, монументального искусства местного значения и охраняется государством, ее повреждение карается законом.

Вряд ли это остановит вандалов, конечно, но такая доска — полезная и нужная информация и для одесситов, и для туристов.

Напомним, кстати, что скульптурная композиция «Эрот и Психея» — объект культурного наследия, является копией с оригинала античного памятника, изготовленного во ІІ веке до нашей эры в Греции. Скульптуры из белого мрамора размещены на бетонном постаменте.