Праздник книги в Городском саду

На выходных в Городском саду прошел III-й книжный фестиваль Букфест, посвященный замечательному празднику – Дню книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля. Все в этот день посвящалось книге и чтению. Букфест открыли директор Департамента культуры и туризма города Одессы Татьяна Маркова и директор Централизованой библиотечной системы для взрослых Наталья Клыкова. А начался праздник с красивой традиции, которая заключается в том, что в День книги мужчины дарят женщинам розы, а женщины мужчинам – книги. В этот раз книгой и розой обменялись шекспировские герои Ромео и Джульетта.

В программе фестиваля было много интересного: и выставки – «Украінська література нової доби», «Я об Одессе, свой веду рассказ», «Сокровища книжного царства. Территория детства», и презентация центра Библиотерапии, где каждый желающий мог получить книгу-лекарство от любого душевного недуга, и рейтинг самых читаемых книг 2016 года по результатам опроса читателей ЦБС для взрослых, и традиционная книжная лотерея, где счастливчики смогли выиграть интересную книгу. Кроме этого на Букфест пришли представители Одесского зоопарка со своими питомцами, которые произвели настоящий фурор у зрителей.

На фестивале было много гостей. Вице-президент Всемирного клуба одесситов Валерий Хаит рассказал о том, что читающие одесситы должны объединяться; писатель Леонид Авербух прочитал свои «Ленчики». В рамках фестиваля проходил литературный квест, организованый Раисой Краевой.

А еще во время праздника работала Библиочайная, где все желающие могли узнать о традициях чаепития и попить ароматного чайку.

Но настоящим украшением Букфеста, его изюминкой явилась парад-викторина литературных героев, в ходе которой зрители должны были угадать имя героя, название произведения и автора. Литературные герои под музыку торжественно шествовали от «Пивного сада» до Ротонды. Открыл парад Наполеон, а завершила героиня произведения Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» Мадам Стороженко. Также среди литературных героев были: шекспировские Ромео и Джульетта и Виола из «Двенадцатой ночи», Наталка Полтавка Котляревского и гоголевская Солоха, чеховская Дама с собачкой, Остап Бендер и Эллочка-людоедка, Дон Кихот Сервантеса, Кармен Проспера Мериме, блоковская Незнакомка, герой романов Дюма – мушкетёр, Айвенго и леди Ровенна Вальтера Скотта, герои замечательных сказок: Снежная королева с Гердой и Каем, Красная Шапочка, Баба-Яга, Карлсон и Мери Поппинс. Зрелище было очень красочным и вызвало неподдельный восторг у зрителей.

В ходе Букфеста было много музыкальных номеров, которые создавали праздничное настроение. На сцене выступали лауреат международных конкурсов и многих городских конкурсов Алина Марчук и лауреат многочисленных всеукраинских и международных конкурсов Диана Рощина, Алексей Рябоволик и группа «Мануфактура». Также выступили поэты студии «Поток».

Во время фестиваля можно было поучаствовать в Буккроссинге – принести книгу и обменять её на понравившуюся из представленных библиотекой и другими читателями.