Сто лет и одна жизнь. Наставления старицы инокини

Резные металлические ступени широкой лестницы, одна за другой, то вверх – то вниз. Как непросто они даются, когда ноги плохо слушаются, а глаза с трудом видят. Но каждый день, следуя из кельи в храм на молитву и обратно, их смиренно преодолевает монахиня Хариеса вместе с другими затворницами святой обители. Годы согнули ее, сделав значительно ниже ростом, чем она когда-то была, и, если бы не монашеское облачение – ряса, аналав и куколь, – ее можно было бы издалека принять за ребенка.

Между тем, в этом году инокине Хариесе исполнилось сто лет(!)

Но и в столь почтенном возрасте она живет, по-прежнему следуя установленному порядку, расписанию и правилам жизни. А правила, которым она следует, не предполагают праздности и скуки. Каждый день Хариеса сама убирает в своей маленькой келье, содержит ее в аккуратности и чистоте. И с трудом соглашается отдавать в стирку белье, недоумевая, почему машина будет делать это за нее.

Монахиня Хариеса – первая насельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Она впервые переступила его порог в 1991 году, когда обитель только возрождалась из руин. Став уже в довольно немолодом возрасте послушницей,

Хариеса с радостью бралась за любой труд и была свидетельницей, как день ото дня преображался пустырь, становясь райским уголком с цветочными клумбами и густыми деревьями, как распахнул свои двери храм для православных верующих, как росла монашеская община, как открылся Дом милосердия и Музей христианства, как восстанавливалась духовная монастырская жизнь.

А ее собственная долгая жизнь вместила в себя целую эпоху со всеми ее горестями и испытаниями.

Она родилась в 1917 году в заволжском селе Орлов Гай. Родители были глубоко верующими людьми и с детства приучали детей к религии. В селе было три храма, но семья посещала Церковь Святого Архистратига Михаила.

Девочкой маленькая Анна, так ее звали в то время, по воскресеньям и в праздничные дни благоговейно слушала церковный хор, пение которого уносилось под высокие своды и, запрокидывая голову, рассматривала роспись на стенах и суровые лики святых.

Знала ли она тогда, какой удел готовит ей судьба, как замкнется жизненный круг, и святой Архангел Михаил, перед чьим образом она молилась, будучи ребенком, призовет ее в свою обитель на исходе ее лет.

У отца было большое хозяйство, и семья жила, не зная нужды. Среди домашнего скота были даже четыре верблюда – экзотика, и маленькая Анна помнит и сейчас, как играла с маленькими верблюжатами и, как самая старшая из детей, помогала родителям по хозяйству.

Но революционные преобразования, строительство «новой жизни» не обошли и Орлов Гай. Отца раскулачили, не озаботившись тем, что глава семьи – главный кормилец, а в семье шестеро детей. Отобрали все, что могли, и скот, и запасы, – до нужд ли отдельно взятых людей, когда впереди маячит всеобщее благоденствие. Отец слег от безвыходности, долго болел и в 1933 году, в разгар Голодомора на Поволжье, умер.

Анна рано вышла замуж, не ослушалась матери, женщины строгой и набожной. Мужа своего, который был на одиннадцать лет старше, толком и не знала. Придя как-то домой, застала там сватов. Все решилось без ее участия. Когда началась война в 41-м, ее мужа забрали на фронт одним из первых. А потом пришла похоронка, и Анна осталась вдовой, с ребенком на руках. Не принес счастья и второй брак, тоже по настоянию матери. Муж ушел, оставив Анну с детьми, к тому времени у нее их было уже четверо: три сына и дочь.

Жизнь не слишком ее жалела, несмотря на все ее трудолюбие и терпение, посылая испытание за испытанием. А она все годы тянулась к Богу, несмотря на гонения на церковь и верующих в эпоху атеизма. Ходила молиться в храм, хранила дома Библию, иконы, носила, не снимая, крестик и надела его по очереди каждому из четверых своих детей. За искреннюю веру, которая была не в чести в советское время, ее несколько раз вызывали в КГБ. Вели беседы, вкрадчиво предупреждали и громко насмехались, заставляя поцеловать пятиконечную звезду. Угрожали даже отобрать детей. А она молчала, опустив голову, и не поддавалась на провокации. Молилась, продолжала служить в храме и старалась не держать ни на кого зла.

В надежде на лучшее семья переезжала, сначала – на Кубань, потом – в Грузию, а спустя время Анна приехала в Одессу: здесь обосновался ее старший сын Николай. Тогда Анна еще не знала, что здесь начнется очень важная страница ее жизни. Монашеская.

Матушка Хариеса уже плохо слышит и во время долгой беседы, рассказывая о себе и всматриваясь в меня мудрым, всепроникающим взглядом, старается придвинуться поближе, чтобы разглядеть меня и расслышать. И наш разговор перемежается какими-то ее изречениями, наблюдениями.

– Бог – высший Создатель и художник,– говорит она мне. – И своим промыслом создал нас, дав нам наше тело, глаза, лицо и руки. Зачем же человеку кроить и раскрашивать себя по своему разумению, поправляя Бога? Негоже это. Ты без маникюра? Это хорошо.

А спустя время она снова внезапно прерывает свой рассказ, делая мне замечание:

– Не сиди нога на ногу, плохо это, так Сатана сидел.

Я села правильно, подумав: а ведь врачи говорят о том же: что мы, сидя так, пережимаем артерии и связки, нарушая кровообращение, а потом жалуемся на боли в ногах при ходьбе.

Бог дал нам простые и понятные Заповеди. Казалось бы, чего проще: жить по ним, исполнять их, не нарушая. Разве так много от нас требуется?..

В восстанавливающийся монастырь Анну, по ее просьбе, привела внучка. Наконец наступило время, когда можно было не скрывать своих религиозных убеждений, не прятать крест. И тут женщина поняла, что не хочет уходить из этих стен, где возрождается духовная жизнь. Так состоялась ее встреча с настоятельницей Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменьей Серафимой, принявшей Анну в обитель, уже под именем Хариеса.

– Инокиня Хариеса – живой свидетель времени, эпохи. И очень знаменательно то, что она заканчивает жизнь подвижницей в обители.

Все повидав на миру, узнав цену человеческим ошибкам и гордыне, она молится за этот мир и может ходатайствовать перед Господом за всех нас.

Есть такая пословица: «Не стоит село без праведника». Вспомним библейскую историю о Лоте. Есть свои заступницы, предстатели и у нас. К ним относится Хариеса. Она – большая труженица и своей жизнью являет для всех нас пример, как надо прожить свой век. И, достигнув высоты духа, Хариеса, несмотря на немощь, несет в себе Божью силу и Божью правду. Слава Богу, что в нашем богоспасаемом городе есть такие люди, – рассказала игуменья Серафима.

К слову, свою дорогу к Богу нашли два сына-близнеца Хариесы и внук, став священниками. А самая старшая инокиня монастыря отсчитывает уже второй век своей тихой и праведной жизни под монастырскими сводами, не жалуясь и не ропща.

В дни светлой Пасхальной недели митрополит Одесский и Измаильский владыка Агафангел лично поздравил с юбилеем инокиню Хариесу, вручив небольшие подарки, и пожелал прожить в здравии и ясности ума все оставшиеся ей дни на Земле.

А когда я, попрощавшись, ушла, она вышла меня провожать. И в окошке среди цветущих в горшках растений я увидела ее доброе лицо и прощальный взмах руки.