Юридическая клиника: правовой ликбез

В каких случаях могут отключить электроэнергию?

Недавно в Юридическую клинику обратилась Валентина Ивановна, которую интересовал порядок отключения абонентов от электросети: совсем недавно подача электроэнергии на ее квартиру была прекращена по неизвестным ей причинам. Сумма долга, со слов Валентины Ивановны, едва ли превышала 60 гривен, а за подключение придется выложить куда больше.

Мы подробно рассмотрим, на каком основании сотрудники РЭСа могут производить отключение света потребителю, в каких случаях приходится прибегать к столь кардинальным мерам, и на каких основаниях.

В своей деятельности сотрудник РЭСа руководствуется несколькими нормативными актами: Законом Украины «Об электроэнергетике», «Правилами пользования электрической энергией для населения», утвержденными Постановлением Кабинета министров Украины от 26 июля 1999 года за №1357, а также другими нормативно-правовыми документами. В вышеуказанных «Правилах пользования…» детально описан механизм взаимоотношений между потребителем (населением) и РЭСами, а в приложении к ним есть и типовой договор на предоставление услуг.

Отключение потребителя от электроэнергии производится в нескольких случаях:

– в случае неуплаты за потребленную электроэнергию;

– установления факта хищения электроэнергии;

– при аварийных ситуациях.

Согласно пункту 27 «Правил пользования электрической энергией для населения», при наличии задолженности под подпись жильцов (дома, квартир) выдают уведомление, которое может быть передано непосредственно контролером РЭС или же заказным письмом по почте.

Вся процедура выглядит достаточно просто: до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, необходимо внести плату (оплату) за потребленную электроэнергию, в противном случае спустя 10 дней неплательщику будет послано уведомление об отключении от электро-энергии. У должника-потребителя есть 30 дней: за это время проблему задолженности за потребленную электроэнергию нужно решить:

– пройти сверку потребленной электроэнергии,

– оплатить долг (или его часть).

Но если средств на погашение 100% задолженности нет, возможен и другой вариант – заключение договора на реструктуризацию возникшего долга. Желательно при подаче соответствующего заявления указать причины возникшей задолженности, что может послужить к благоприятному разрешения возникшей ситуации. Кстати, отключать подачу электроэнергии перед выходными или праздничными днями сотрудники РЭСа не имеют права – запрещает закон!

В случае, если застать должника-потребителя дома не удается и, соответственно, вручить ему уведомление о наличии долга – вопрос об отключении от электросети будет рассматривать суд, ведь без подписи задолжавшего потребителя на уведомлении кардинальных мер РЭС принимать не может. Человека в обязательном порядке нужно поставить в правовую известность, подтвердив это подписью на документе, что и является надлежащим уведомлением. Уведомление состоит из двух частей, одна из которых вручается абоненту, а другая остается у контролера.

Законодатель не установил предельный лимит долга, за который возможно отключить потребителя (должника) за потребленную электроэнергию, – отключить свет могут и за 50 гривен.

Уведомление подписано, абонент осведомлен о наличии долга, а что же дальше?

А дальше все зависит от сознательности должника-потребителя, который, в тридцатидневный срок должен разрешить возникшую ситуацию. Если нет – работники РЭСа вправе обрезать свет самостоятельно. Список должников формируется в автоматическом режиме с помощью специальной компьютерной программы. Причем сумма долга погоды не делает: 50, 100 гривен или же больше – неважно.

У наших читателей наверняка имеются родственники, которые имеют долю в части квартиры или прописаны, то на часть доли квартиры арест еще возможно по решению суда наложить, а вот реализовать саму часть квартиры невозможно. Тогда юридическая служба РЭСа прибегает к юридическим «хитростям». Так, если у кого-то из собственников или квартиросъемщиков (в коммунальных квартирах) имеется автомобиль, то, что бы не мучиться о взыскании долга с нескольких квартиросъемщиков или нескольких собственников квартир, проще через исполнительную службу наложить арест на автомобиль. Объявить в розыск, а вот когда патрульная полиция задержит данный автомобиль, то задолженность за электроэнергию в размере 500 грн., покажется раем, так как только первые трое суток нахождения автомобиля на специальной площадке обойдутся в 700 грн.

Еще одним основанием для отключения может стать недопущение контролера к прибору учета (электросчетчику). Как минимум раз в полгода, а лучше раз в три месяца, сотрудник РЭСа должен быть допущен к электросчетчику. Во избежание проблемных моментов и для упреждения отключения человек должен согласовать с РЭСом дату проверки (обследования прибора учета). Здесь действует все та же система: уведомление вручили, потребитель под ним подписался, и если по истечении 30 дней он никак не отреагировал - может остаться без света.

Для подключения к электросети необходимо предварительно погасить всю возникшую задолженность и оплатить всю стоимость услуг, по подключению к электроэнергии. Устранить нарушения, и в течение трех дней для городской и семи дней для сельской местности электроснабжение будет возобновлено (подано). Сметная стоимость подключения зависит от нескольких факторов: затрат рабочей силы, транспортных расходов (зависят от удаленности объекта от организации), сложности в подключении.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия»которая работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу, с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2. Директор Юридической клиники Павлова Юлия Сергеевна.