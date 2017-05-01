Расследование трагедии 2 мая тормозят нынешние власти Украины

Такое мнение высказал в ходе пребывания в Одессе лидер Оппозиционного блока Анатолий Бойко.

По его словам, «…иного разумного объяснения тому, что за три года трагические события 2 мая 2014 года в Одессе не расследованы, а виновные – не найдены, попросту нет!»

Эту точку зрения полностью поддержал и развил нардеп, руководитель Оппозиционного блока в Одесской области Николай Скорик.

По его словам, «…если т.н. «патриоты», по мнению властей, 2 мая спасали Одессу, то этих людей нужно установить, наградить, а их имена –обнародовать!

Если же имело место преступление, как это характеризуют международные организации, то виновных нужно найти и наказать!»

И то, что ничего подобного за три года не произошло, говорит о том, что власти не хотят расследования трагедии , унесшей, только по официальным данным сорок восемь человеческих жизней, уверены народные депутаты.

Отметим, что такая позиция четко укладывается в схему, согласно которой «…главной задачей расследования события преступления заключается в том, чтобы в процессе этого расследования не выйти на самих себя!»