Радикалам-националистам не удалось помешать руководителям оппозиции посетить Одессу.

Одесским националистам не удалось повторить прошлогодний опыт и не пустить в Одессу для участия в траурных мероприятиях лидеров оппозиции.

Несмотря на то, что представители «Свободы» дежурили в аэропорту, а «деятели» «Автомайдана-Одесса» проверяли машины на трассе Одесса-Киев, руководителям Оппозиционного блока Юрию Бойко и Вадиму Новинскому удалось беспрепятственно прибыть в Одессу.

По имеющейся информации, они приняли участие в молебне в Спасо-Преображенском мужском монастыре, встретились с родственниками погибших 2 мая и посетили могилу депутата областного совета Вячеслава Маркина, который погиб 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов.

Отметим, что по какому праву представители радикальной общественной организации контролировали приезжающих в Одессу и проверяли машины по собственному выбору, так и осталось непонятным.

Как, собственно, и то, почему правоохранительные органы не отреагировали на это самоуправство и не пресекли его.