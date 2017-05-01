2 мая Куликово поле минировали дважды

Сигналы о минировании Куликова поля 2 мая стали уже своего рода, местной традицией.

Не стал исключением и вчерашний день.

Однако на сей раз Дом профсоюзов «минировали» дважды. По информации Главного управления национальной полиции в Одесской области, в первый раз информация о том, что там заложено взрывное устройство поступило в 12 часов 45 минут.

Тогда всех людей вывели с площади. Но на проведение необходимых мероприятий правоохранителям и взрывотехникам понадобилось менее получаса, после чего, не обнаружив никаких взрывоопасных предметов, территория возле Дома Профсоюзов вновь была открыта для посещения.

Вероятно, этого показалось «телефонным террористам» недостаточным, потому около 17 часов анонимный сигнал о минировании поступил снова. Операцию по проверке территории и эвакуации собравшихся пришлось повторить.

Отметим, однако, что к тому времени все основные траурные мероприятия уже завершились.

Напомним, что помимо Дома Профсоюзов, сигналы о ложном минировании поступили сигналы о ложном минировании Одесского Национального университета имени Мечникова и Одесского Национального политехнического университета. Эти сигналы так же оказались ложными.

В связи с происшедшим, по информации пресс-службы ГУНП в Одесской области проводятся следственные действия по установлению личности «телефонных террористов» по статья 259 УК Украины(заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) наказание в рамках которой составляет до шести лет лишения свободы.