В Международном гуманитарном университете прошла неделя французской культуры

Весна, солнечная погода и радостное пение птиц - романтика, что ещё сказать. В такие прекрасные тёплые деньки только и хочется, что – на Елисейские поля во Францию. Но ведь зачем ехать куда-то далеко, если благодаря таланту и креативу студентов Международного гуманитарного университета ощутить весь шик французской культуры стало возможным на протяжении всей прошлой недели и в Одессе. В рамках недели французского языка, подготовленной факультетом лингвистики и перевода МГУ, прошла масса образовательно-культурных мероприятий: презентации, кинопоказы, ярмарка блюд французской кухни, и, конечно же праздник Франкофонии.

Участвуя в неделе французского языка, каждый студент мог найти себе занятие по душе и проявить свои таланты и способности. Юные кулинары смогли попробовать себя в приготовлении блюд национальной французской кухни. Ребята отлично справились с этим заданием – гости ярмарки французской кухни могли насладится изысканными десертами –

их вниманию были представлены: вишнёвый пирог клафути, шарлотка, Тарт Татен, мафины крем-брюле, донаты, профитроли. И всё это было приготовлено студентами собственноручно.

Пожалуй, самым ярким событием недели французского языка стал незабываемый концерт, объединивший в себе множество жанров французской культуры. Непревзойдённый вокал, зажигательные танцы от классического танго до современного хип-хопа, чувственные французские пьесы и весёлые юмористические номера – этим и многим другим студенты факультета лингвистики и перевода радовали зрителей на протяжении всего вечера.

Ребята, выступающие на сцене, очень старались, ведь на концерте присутствовали почётные гости – делегация из Франции, которая пребывает в Одессе с учебным визитом в рамках проекта сотрудничества между средними и высшими учебными заведениями одесской области и французского департамента Ендр. После концерта студенты французского отделения факультета лингвистики и перевода организовали для зарубежных гостей экскурсию по университету, кроме того, французские преподаватели провели рабочую встречу с деканом факультета профессором В. И. Ступак и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Также в рамках мероприятий, посвящённых неделе французского языка, студенты посетили Фестиваль Франкофонного театра, который был организован Посольством Франции в Украине, а театральная труппа факультета «Odesay» подала заявку на участие в следующем фестивале.