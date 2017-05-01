В рамках акции «Сделаем Украину чистой вместе» во всех районах Одессы прошли субботники по уборке зеленых зон от мусора.

В минувшую субботу, накануне майских праздников, в Одессе прошла акция ЧистоFest-«Сделаем Украину чистой вместе». В рамках акции во всех районах города проводились масштабные субботники по уборке зеленых зон от мусора. Среди участников акции - учащиеся железнодорожного техникума, работники клиники «Инто-Сана» и другие горожане. Вместе участники акции собрали более 100 мешков мусора.

Субботники проводились в парках: Савицкого, Молодежный, Юность, имени Т.Г. Шевченко, Артпарке, на Крымском бульваре, на территории лесопарка аэропорта, а также в сквере Вымпел и сквере возле обладминистрации.

В настоящий момент активно ведутся работы по благоустройству территории парка Победы. В рамках этих работ выполнена окраска ограды прудов, производится ремонт мостиков, устанавливаются новые скамейки (65 шт.), а также проводятся работы по текущему содержанию территории парка (покос травы, полив деревьев, уборка газонов от хвороста и мусора). Благодаря меценатам на территории парка установлена новая детская площадка.

Сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» ежедневно осуществляют уход за молодыми деревьями, которые были высажены одесситами в дендропарке Победы в рамках акции «Зеленый город». Деревья прижились и уже радуют первыми распустившимися листьями.

Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.