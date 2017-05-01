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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Правоохранители нашли нарколабораторию в заброшенном здании

Категория: Новости

Межведомственная группа правоохранителей, задержала иностранца, занимающегося выращиванием каннабиса. Как сообщает пресс-центр ГУ  НП Украины в Одесской области, правоохранители сработали по наводке.

К ним поступила информация, что в городе Березовка Одесской области в одном из заброшенных зданий неизвестные обустроили нарколабораторию. В ходе обыска обнаружили помещение, где выращивали коноплю. С места происшествия изъяли около 100 горшков с уже срезанными растениями и 130 саженцев. Также были изъяты расфасованные пакеты с каннабисом, лампы, датчики температуры и влажности, вентиляторы, весы и др. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.



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