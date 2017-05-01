Убийство за мобильник, бензопилу и дрель... В лесопосадке обнаружен скелет человека

Сотрудникам Болградского отделения полиции сообщили о том, что на северо-западной окраине с. Бановка Болградского района в лесопосадке обнаружен скелет человека.

Данную информацию обнародовала пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Одной из основных являлась версия о том, что погибшим является 23-летний житель с. Кубей Болградского района, который в начале августа 2016 года выехал из дома на своем автомобиле и больше не вернулся. Результаты экспертизы, назначенной в ходе следствия, подтвердили выдвинутую версию», - заявил начальник Болградского отделения полиции майор полиции Сергей Зайков.

Правоохранители установили, что между двумя односельчанами, которые находились во дворе домовладения злоумышленника, произошел конфликт, в ходе которого 21-летний мужчина взял в руки найденную во дворе монтировку и нанес потерпевшему многочисленные удары по голове. От полученных травм мужчина скончался.

После этого злоумышленник перевез тело погибшего мужчины на окраину села, бросив его в лесопосадке, а сам на автомобиле убитого выехал в Одессу, где продал машину.

Правоохранители задержали злоумышленника. Также было установлено, что после убийства знакомого злоумышленник похитил два его мобильных телефона и документы на автомобиль. Кроме того, он украл бензопилы, дрели и другое имущество из гаража.

«На сегодняшний день мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.ч.2,3 ст.185 (кража), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проведен комплекс следственных действий, собрана доказательственная база вины подозреваемого. Обвинительный акт вместе с уголовным производством направлен в Болградский районный суд для принятия решения в отношении фигуранта», - заявил Сергей Зайков.