Мужчина похитил золотые украшения своей сестры

Киевский районный суд г. Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей уроженцу Венгрии.

Мужчину подозревают в том, что он проник в комнату своей сестры и похитил ее золотые украшения: золотые серьги-подвески, одну золотую сережку и крестик на общую сумму - 3660 гривен.

Заметим, что мужчина был ранее неоднократно судим за корыстные преступления.

Следственный судья, рассмотрев ходатайство и заслушав мнение сторон, избрал уроженцу Венгрии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Размер залога для подозреваемого составляет 100 тыс. гривен.