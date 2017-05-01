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  • Просмотров: 63
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Мужчина похитил золотые украшения своей сестры

Категория: Новости

Киевский районный суд г. Одессы  избрал меру пресечения в виде содержания под стражей уроженцу Венгрии.

Мужчину подозревают в том, что  он  проник в комнату  своей сестры и похитил ее золотые украшения:  золотые серьги-подвески, одну золотую сережку и крестик на общую сумму - 3660 гривен.

Заметим, что мужчина был ранее неоднократно судим за корыстные преступления.

Следственный судья, рассмотрев ходатайство и заслушав мнение сторон, избрал уроженцу Венгрии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Размер залога для подозреваемого составляет 100 тыс. гривен.



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