Нетрезвая дама гоняла ночью по Люстдорфской дороге

Ночью на Люстдорфской дороге сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль Toyota, который ехал с нарушением правил дорожного движение. Его попросили остановиться, однако водитель не просто продолжил движение, но и прибавил скорость и попытался скрыться.

На улице Дальницкой машину удалось остановить. За рулём оказалась нетрезвая женщина. Проходить тест на алкоголь дама категорически отказалась.

По данному факту ведутся процессуальные действия, а транспортное средство доставлено на штрафную площадку.