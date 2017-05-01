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  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Нетрезвая дама гоняла ночью по Люстдорфской дороге

Категория: Новости

Нетрезвая дама гоняла ночью по Люстдорфской дороге

Ночью на Люстдорфской дороге сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль Toyota, который ехал с нарушением правил дорожного движение. Его попросили остановиться, однако водитель не просто продолжил движение, но и прибавил скорость и попытался скрыться.

На улице Дальницкой машину удалось остановить. За рулём оказалась  нетрезвая женщина. Проходить тест на алкоголь дама категорически отказалась.

По данному факту ведутся процессуальные действия, а транспортное средство доставлено на штрафную площадку.



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