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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Спор в трамвае перерос в драку

Категория: Новости

Спор в трамвае перерос в драку

В вечернее время в трамвае, следовавшим по маршруту № 10, между 23-летний парнем и 55-летним мужчиной разгорелся спор, который перерос в драку.

Удары наносились довольно-таки сильные, в результате чего было разбито окно в общественном транспорте. 

В какой-то момент олодой конфликтующий достал нож из кармана и стал угрожать им.

Одесситы вызвали сотрудников полиции, которые задержали спорщиков.

Ведутся следственные мероприятия по установлению обстоятельств дела.

По информации пресс-службы Патрульной полиции Одессы.



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