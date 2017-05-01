Спор в трамвае перерос в драку

В вечернее время в трамвае, следовавшим по маршруту № 10, между 23-летний парнем и 55-летним мужчиной разгорелся спор, который перерос в драку.

Удары наносились довольно-таки сильные, в результате чего было разбито окно в общественном транспорте.

В какой-то момент олодой конфликтующий достал нож из кармана и стал угрожать им.

Одесситы вызвали сотрудников полиции, которые задержали спорщиков.

Ведутся следственные мероприятия по установлению обстоятельств дела.

По информации пресс-службы Патрульной полиции Одессы.