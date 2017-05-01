На месте гибели людей 2 мая 2014 года необходимо установить специальные памятные знаки.

Как отметил народный депутат Николай Скорик, этот шаг носит сугубо гуманистический характер и не имеет никакого отношения к политике.

Именно поэтому мы и предлагаем установить два таких знака, и на Соборной площади, и на Куликовом поле! –отметил нардеп.

По его убеждению, «…тот факт, что родные и близкие погибших вынуждены вот уже три года поклоняться ободранному забору возле Дома Профсоюзов, по меньшей мере, антигуманно!»

Он напомнил, что ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов поддержало эту идею, но на последней сессии горсовета внезапно изменил свою позицию. И выступил против, заявив, что это, якобы, будет способствовать раскачиванию ситуации в городе.

По его мнению, наоборот, именно установка таких памятных знаков будет способствовать созданию условий для общественного примирения в Одессе.

Отметим, что пока вопрос о создании памятных знаков в Одессе остается открытым, в соседнем Южном накануне в парке высадили в память о погибших 2 мая в Одессе 48 молодых берез.

Напомним, что по официальным данным три года назад в Одессе погибли сорок восемь человек.