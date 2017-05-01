Czech Airlines с 28 июня увеличит количество рейсов между Прагой и Одессой.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика.

Авиакомпания решила до конца сентября добавить четвертый еженедельный рейс Прага- Одесса.

Из Праги Czech Airlines будет вылетать в среду в 22-45. Вылеты из Одессы запланированы на 05-00 по четвергам.

В пути придется провести чуть больше двух часов. Купить билеты туда-обратно можно за 5 тыс.

CSA Czech Airlines — национальная авиакомпания Чешской Республики. Компания летает по Европе, Ближнему Востоку и Азии.