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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Czech Airlines с 28 июня увеличит количество рейсов между Прагой и Одессой

Категория: Новости

Czech Airlines с 28 июня увеличит количество рейсов между Прагой и Одессой

Czech Airlines с 28 июня увеличит количество рейсов между Прагой и Одессой.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика.

Авиакомпания решила до конца сентября добавить четвертый еженедельный рейс Прага- Одесса.

Из Праги Czech Airlines будет вылетать в среду в 22-45. Вылеты из Одессы запланированы на 05-00 по четвергам.

В пути придется провести чуть больше двух часов. Купить билеты туда-обратно можно за 5 тыс.

CSA Czech Airlines — национальная авиакомпания Чешской Республики. Компания летает по Европе, Ближнему Востоку и Азии.



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