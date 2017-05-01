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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

На Пастрера по утрам теперь одностороннее движение

Категория: Новости

На Пастрера по утрам теперь одностороннее движение

С 3 мая на Пастера вступили в силу изменения в схеме движения автотранспорта. Теперь от Пересыпского моста в направлении ул. Преображенской по утрам там организовали одностороннее движение.

Это сделали с целью улучшить проезд для машины, ведь из-за перекрытия движения в районе Пересыпи пробка стала часто образовываться на улице Пастера.

Однако организация одностороннего движения пока дала обратный эффект. Машины в три ряда подымаются по улице на верх, но в районе ул. Ольгиевской движение снова становится двухсторонним. Из-за этого образовался затор, который тормозит проезд в обе стороны.



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