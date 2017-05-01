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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На проспекте Шевченко была огромная пробка

Категория: Новости

На проспекте Шевченко угол Пироговской произошла авария с участием сразу четырех иномарок. Об этом сообщает "7 канал".

Водитель черной Audi въехал в остановившиеся из-за тянучки Hyundai, Mitsubishi и Honda.

За рулем немца — молодой парень. По его словам, он не заметил, что перед ним остановились автомобили. Уверяет, что ехал не больше 50 километров в час.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, но из-за того, что оно произошло возле остановки общественного транспорта, на проспекте уже образовалась огромная пробка.



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