На проспекте Шевченко была огромная пробка

На проспекте Шевченко угол Пироговской произошла авария с участием сразу четырех иномарок. Об этом сообщает "7 канал".

Водитель черной Audi въехал в остановившиеся из-за тянучки Hyundai, Mitsubishi и Honda.

За рулем немца — молодой парень. По его словам, он не заметил, что перед ним остановились автомобили. Уверяет, что ехал не больше 50 километров в час.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, но из-за того, что оно произошло возле остановки общественного транспорта, на проспекте уже образовалась огромная пробка.