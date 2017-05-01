Работы по созданию Стамбульского парка вступили в завершающую стадию.

Об этом заявил после проверки состояния работ городской голова Геннадий Труханов. Таким образом, мэр выразил уверенность, что «…сдача объекта в эксплуатацию при участии представителей администрации города-побратима Стамбула будет проведена четко в запланированные сроки!»

Напомним, что первоначально планировалось открыть ,Стамбульский парк ко Дню города.

«В ближайших планах благоустройство Греческого парка, Воронцовского дворца, колоннады и приведение в порядок фасадов домов в Воронцовском переулке. Так постепенно мы приведем в должный вид все исторические памятники Одессы!»- резюмировал мэр.