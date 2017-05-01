Сразу 24 тонны контрафактного спирта были обнаружено и изъято в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. По предоставленной информации, спирт перевозился в бочках в грузовом автомобиле.

Операцию проводили сотрудники Фискальной службы совместно со службой безопасности Украины.

Общая стоимость выявленного и конфискованного груза составляет более 4 миллионов гривен.

По данному факту начато уголовное производство по статье 204 УК Украины (незаконное изготовление и реализация подакцизных товаров). Которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.