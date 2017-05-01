Анастасия Тодорова – олимпийская надежда Одессы

С 27 по 30 апреля состоялись традиционные соревнования по гребле на байдарках, которые прошли в городе Днепре. Это были первые в нынешнем сезоне соревнования по гребле, и они сразу принесли огромный успех нашему городу. И это неудивительно, ведь от Одессы в данных соревнованиях приняла участие без преувеличения звезда отечественного спорта Анастасия Тодорова. Анастасия - мастер спорта Украины международного класса, она является победителем и призёром кубка мира, бронзовым призёром чемпионата Европы. В 2016 году Анастасия принимала участие в 2 финалах Олимпийских игр в Рио-де-Женейро (Бразилия). Девушка совсем недавно окончила с красным дипломом Институт национального и международного права Международного гуманитарного университета и очень мечтает завоевать для Украины олимпийское золото.

В кубке Украины по гребле на байдарках памяти Юлии Рябчинской в городе Днепре Анастасия Тодорова стала призёром сразу на трёх дистанциях, завоевав две золотые и одну серебряную медаль. Уже в первый день соревнований Анастасия победила на дистанции 500 метров в составе экипажа байдарки-четвёрки. Затем, 29 апреля спортсменка стала серебряным призёром в номинации байдарка-одиночка и, наконец, удостоилась золотой медали на дистанции 200 м (байдарка-двойка).

Необходимо отметить, что данные соревнования имели статус отборочных и впереди Анастасию ждёт масса престижных международных соревнований по гребле. В частности, она примет участие в кубке мира по гребле, первый этап которого состоится 19-21 мая в Португалии, а уже в середине июля отправится на чемпионат Европы в Пловдив (Болгария). Ну а в августе спортсменку ожидает ещё одно судьбоносное соревнование – чемпионат мира по гребле, который состоится в городе Рачице (Чехия).

«Мы очень гордимся нашей выпускницей Анастасий Тодоровой, которая собрала огромную коллекцию престижных украинских и международных спортивных наград и представляла наш город и нашу страну на Олимпийских играх в Рио-де-Женейро. Она очень талантливая спортсменка и очень целеустремлённый человек, это показали и её олимпийские результаты, когда до победы ей не хватило буквально доли секунды. Я искренне верю, что уже совсем скоро Анастасия обязательно принесёт нашей стране олимпийское золото, с её старанием и трудолюбием по-другому просто не может быть. В последнее время мы наблюдаем возрождение спорта в нашем городе, что во многом обусловлено созидательной деятельностью президента нашего вуза, народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, который строит в нашем городе объекты спортивной инфраструктуры европейского уровня и содействует проведению на нашей спортивной базе всеукраинских и международных соревнований высочайшего уровня», - рассказал заведующий кафедрой физического воспитания Международного гуманитарного университета Олег Калиберда.