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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Бандиты угрожают одесским предпринимателям

Категория: Новости

Бандиты угрожают одесским предпринимателям

Пятерым бандитам из Одесской области прокуратура сообщила о подозрении в совершении ряда вооруженных ограблений предпринимателей.

Преступники занимались разбоями и нападением на семьи бизнесменов: связывали, избивали и запугивали своих жертв в Одессе и селах Заря Саратского района и Новоселовке Килийского района.

Главарь банды нашел четырех подготовленных сообщников, распределил между ними обязанности, снабдил оружием, балаклавами и перчатками.

Сумма убытков составляет почти полмиллиона гривен. Подозреваемые находятся в СИЗО, ведется следствие.



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