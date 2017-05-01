«Эко-маршрут» — один из составляющих проекта «Школа сортировки мусора», реализуемого на краудфандинговой платформе «Мой Город». В скором времени по выходным дням в Малиновском районе можно будет встретить машину для сбора бытовых отходов на переработку. Об этом сообщила один из организаторов проекта «Школа сортировки мусора» Олеся Крок. Акция проходит с целью популяризации идеи сортировки мусора.

Первый эко-маршрут, напомним, успешно проложили в Приморском районе. Машина для сбора бытовых отходов на переработку курсировала, начиная от 9-й ст. Большого Фонтана до перекрестка улиц Канатной и Еврейской. Теперь, в рамках расширения географии полезной для города и одесситов акции, организаторы решили запустить эко-маршрут в Малиновском районе. Такие образом, местные жители смогут принести отсортированные, согласно требованиям, отходы на одну из остановок. Отметим, что в качестве мусора принимается пластик, макулатура, стекло, металл или полиэтилен. Главное, чтобы предметы не были смешаны друг с другом. В первый раз эко-маршрут проедет по Черемушкам в конце мая. Пока что запланировано 8 остановок в районе ТЦ «Дом мебели», на перекрестках улиц Академика Филатова и Гайдара, Академика Филатова и Космонавтов, Терешковой и Гайдара, Генерала Петрова и Космонавтов (в начале парка им. Горького), возле кинотеатра «Москва», Варненской и Филатова, а также площади Толбухина и ТЦ «Мега ДОМ».Организаторы отметили, что в ходе запуска первого эко-маршрута собралось немало сортировщиков. Многие вняли просьбам инициаторов акции и принесли заранее отсортированный мусор, чтобы спасти его от свалки. Таким образом, в общей сложности удалось спасти более 300 кг вторсырья.