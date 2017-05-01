Авиакомпания Nordica с 13 мая возобновляет рейсы Таллин — Одесса — Таллин, прерванные на период зимней навигации.

Еженедельные субботние рейсы с 13 мая по 14 октября будут прибывать в Одессу в 14:40 и вылетать обратно в Таллин в 15:15.

На период с 28 июня по 24 августа частота рейсов увеличится до 3-х в неделю. К субботнему рейсу добавится среда и четверг.

Прилет в Одессу по средам в 9:45, вылет в 10:25. По четвергам — прилет в 14:05, вылет в 14:40. Время в пути 2 часа 15 минут на самолете Bombardier CRJ900.