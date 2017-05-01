Не перевелись в Одессе Остапы Бендеры подавшиеся в управдомы

Украинский кризис обнажил новую-старую тенденцию, по настоящему заработать можно заработать только в ЖКХ. Вот и новый «товарищ Бендер» подавшийся в управдомы, не смог скрыть своего счастья, обладания миллионами нажитыми на текущих крышах, сырых подвалах и поваленных деревьях. Действующий директор КП «ЖКС «Фонтанский» Александр Сайчук засветился на “Toyota Land Cruiser” стоимостью около миллиона гривен на вторичном рынке.

Примечательно, что согласно свежей е-декларации, у Александра Сайчука нет никакого “Toyota Land Cruiser Вместо этого указывается, что директор ЖКС пользуется легковым автомобилем “Kia Sorento” 2006 года выпуска, купленным в 2016 году. Стоимость такого транспортного средства сейчас составляет около 250 тыс. грн. Собственницей авто является некая Надежда Зеленкевич. Добавим, что согласно официальному реестру МВД Украины на Александра Сайчука не зарегистрировано ни одно транспортное средство.



Такая покупка тоже вызывает много вопросов, так как директор КП “ЖКС “Фонтанский” Александр Сайчук за весь 2016 год официально заработал только 140 тыс. 177 грн, которые и составляли его заработную плату. Никаких других своих доходов либо доходов членов своей семьи, а также имеющихся сбережений, директор коммунального предприятия больше не указал.

При всех проблемах в домах, которые он обслуживает, при текущих крышах, текущих подвалов, аварийных деревьев, запущенной придомовой территории, он не стесняясь ездит на авто марки “Toyota Land Cruiser”. Интересно, как будучи начальником ЖКС можно заработать на такую машину? Можно только догадываться

, – пишет в Facebook Владимир КОРНИЕНКО . депутат Одесского городского совета Депутатская фракция "Украинская морская партия".

Кроме того, Александр Сайчук, который должен бороться с незаконными пристройками, сам пристроил себе пристройку, захватил зеленную зону. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные жильцами многострадального дома.