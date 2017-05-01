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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Из Одессы в Сингапур: велопутешествие Руслана Верина подошло к концу

Категория: Новости

Из Одессы в Сингапур: велопутешествие Руслана Верина подошло к концу

Руслан Верин завершил своё экстремальное соло путешествие на велосипеде. Одессит стартовал у памятника Дюку де Ришелье в октябре 2016 года, За это время он в одиночку преодолел 14 тысяч 629 километров, посетил 11 стран мира.

И где бы ни был Руслан, он везде раздавал украинские флажки и рассказывал об Одессе и Украине. Его повсюду встречали тепло и доброжелательно, местные жители приглашали в свой дом, знакомили с традициями и обычаями, угощали национальными блюдами.

В Сингапуре одессита встречала украинская диаспора. Члены Украинского клуба в Сингапуре организовали торжественный приём, вместе с ним проехали на велосипедах от границы Малайзии до набережной города Сингапур. Здесь путешественника тепло и радостно встречали с флагами Одессы и Украины, а также устроили символический финиш.



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