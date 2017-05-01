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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Сегодня Одесса стоит в пробках

Категория: Новости

Наступает второй этап майских праздников, связанных, на сей раз, с Днем Победы. Все, кто может себе позволить не работать 8 мая и получить четыре выходных подряд, стараются переместиться на природу - благо, теплая погода это позволяет.

Как следствие, прямо с утра в пятницу, 5 мая, автомобильные заторы возникли возле базаров, где одесситы заправляются едой на предстоящие праздники. Уже забита улица Торговая перед Новым рынком, в пробке улица Пантелеймоновская напротив Привоза, наблюдаются заторы и в районе Северного рынка.

С другой стороны, с утра возникли традиционные пробки в Час пик - люди спешат доработать последний день недели. А после обеда начнется массовый выезд из Одессы в пригороды. 

 

Сегодня Одесса стоит в пробках



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