Какие квартиры и почем предлагают снять в Одессе помесячно? Следствием резкого снижения фактической платежеспособности украинцев на протяжении последних нескольких лет стало проседание рынка недвижимости страны. Среди крупных областных центров лидером по скорости обесценивания жилья стала Одесса. Только за период с сентября 2015 г. по октябрь 2016 г. цены на квадратный метр в «Жемчужине у моря» упали на 19,8 %. Тем не менее, наряду с Киевом и Львовом, Одесса продолжает оставаться городом с самой дорогой недвижимостью и неизменно высоким спросом на жилой фонд. Этому благоприятствует приморское расположение города, а также его историческое и архитектурное наследие, что неизменно привлекает отечественных и зарубежных граждан. За 2016 г. количество приезжих в Одессе выросло приблизительно в 1,5 раза.



Что касается сегмента аренды, то в зимний период 2016-2017 гг. он продемонстрировал рост цен. Это было обусловлено, прежде всего, повышением коммунальных расходов. Закономерно, что пик интереса к недвижимости в Одессе традиционно приходится на летний период. Именно тогда пользуется спросом кратковременная аренда жилплощади. В то же самое время, снять квартиру в Одессе долгосрочно просто — по сведениям портала Krysha.ua сегодня рынок арендного жилья охватывает 17967 предложений.



Что и за сколько предлагают снять в Одессе помесячно



На текущий момент для долгосрочной аренды в Одессе предлагаются квартиры с различным количеством комнат:



однокомнатные — 7651 шт. (42,6 %);

двухкомнатные — 6175 шт. (34,4 %);

трехкомнатные — 2528 шт. (14,1 %);

многокомнатные — 487 шт. (2,7 %).



Средняя цена за съем 1-й комнаты в марте 2017 г. составила 6272 грн., две комнаты можно было снять за 8984 грн., а апартаменты с тремя и большим количеством комнат оценивались в 13312-25953 грн. соответственно.



Самыми дорогими районами Одессы традиционно остаются Приморский район, Центр, Ланжерон и дача Малиновского. Здесь квартира может обойтись в 11-242 тыс. грн в месяц.



Более дешевыми остаются Суворовский и Киевский районы, а также Черноморка, Нерубайское и поселок Котовского. Скромную 1-комнатную на Черноморке можно снять за 2 тыс. грн.



Что говорят эксперты



Рассматривая ближайшую перспективу, аналитики прогнозируют плавный рост арендной платы в крупных городах Украины, вызванный высокими расходами на обслуживание жилья. Регулирование стоимости аренды в контексте низкой платежеспособности украинцев может осуществляться посредством распределения коммунальных платежей между арендодателем и съемщиком. Низкие доходы отечественных граждан будут способствовать повышению интереса к небольшому жилью в энергоэффективных домах и выбору в пользу удаленных от центра квартир, в том числе без евроремонта.