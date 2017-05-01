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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Рынок «7 километр» готовится к реконструкции

Категория: Новости

Рынок «7 километр» готовится к реконструкции

На территории «7 километра» начинается комплексная реконструкция продуктового рынка. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Промтоварный рынок».

Планом реконструкции продуктового рынка на «7 километре» предусмотрена полная замена торговых конструкций, подведение необходимых коммуникаций и установка современных роллетов.

Закончить масштабную реконструкцию планируют в 2017 году. По словам 1-го заместителя директора ООО «Промтоварный рынок» Василия Пейчева, осуществлять ее будут в несколько этапов, чтобы не препятствовать его работе. А после окончания ремонтных работ, продуктовый рынок планируют накрыть высоким навесом.



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