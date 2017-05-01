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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Более ста боеприпасов обнаружено рядом с популярным рынком

Категория: Новости


Более ста боеприпасов обнаружено рядом с популярным рынком

Более ста боеприпасов обнаружено рядом с популярным рынком.

Сразу 32 артиллерийских снаряда и свыше семидесяти патронов к стрелковому оружию было выявлено  накануне в ходе проведения земляных работ поблизости от рынка «Анжелика» на Тираспольском шоссе.

По информации ГСЧС все найденные боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны.

Сотрудники ведомства изъяли взрывоопасные находки и вывезли их на полигон, где они и будут уничтожены.

Отметим, что поскольку натерритории Одесской области велись активные боевые действия, как в 1941, так и в 1944 годах, залежи боеприпасов выявляются тут до сих пор. Причем у многих за давностью лет поврежден корпус, что создает реальную возможность их подрыва при любом неосторожном касании.



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