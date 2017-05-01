Узаконенный грабеж, или очередные «покращення» от власти

Пока украинцы отмечали полуофициальный День труда, правительство не сидело сложа руки. С 1 мая в стране вступили в действие сразу два резонансных решения. Одно - об изменении социальных нормативов потребления, которые учитываются при начислении коммунальных субсидий. Второе - о повышении прожиточного минимума, который используется для предоставления социальной помощи.

Документ гласит - социальные нормы потребления газа снижены до 5 кубометров с 5,5 на 1 квадратный метр отапливаемой площади. Снижаются и нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления многоэтажек, в которых стоят приборы учета тепла - до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр площади в месяц в отопительный период.

Уже традиционно, власть оправдывает снижение социальных нормативов тем, что именно столько в среднем фактически тратят украинцы тепла, газа и электричества в своих квартирах. Но на деле оказывается, такая забота о простых граждан чревата большими потерями для семейных бюджетов. Субсидия покрывает только социальные нормы. А если они сокращены, значит, украинцам придется больше платить за коммунальные услуги. Или уходить в жесткую экономию.

Ведь повышение прожиточного минимума для начисления социальной помощи только в документе звучит гордо. На самом деле, помощь инвалидам увеличивается всего на 62 гривны - с 1 247 до 1 312, одноразовая помощь при рождении ребенка - на 21 гривну (до 421 грн), а максимальный размер помощи одиноким матерям на детей до 6 лет – на 71 гривну.

«Как прожить матери, которая в одиночку воспитывает ребенка, с такой помощью от правительства в 1426 гривен, если следующей зимой за отопление квартиры площадью около 60 кв. метров сверх субсидии придется заплатить почти тысячу гривен?» - комментирует решения правительства депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

«Эксперты в один голос говорят, что уменьшение норм приведет к уменьшению размеров субсидий и, соответственно, увеличению размеров платежей за коммуналку. При этом, никто, уже который год, не предоставляет аргументированные и обоснованные расчёты по социальным нормативам. Более того, каждому украинцу пора вспомнить, что субсидии – это помощь от государства, а не благотворительная подачка премьера и кампании. Деньги на субсидии идут из госбюджета, который пополняется за счет налогов. И снижение размеров субсидий или количества получателей такого пособия иначе, как грабежом украинцев, не назовешь», - уверен Виктор Баранский.