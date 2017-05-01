Губернатор Максим Степанов поздравил жителей региона в днем Победы.

Как отметил глава региона в ходе аппаратного совещания, « «…мы победили самое страшное явления 20 века –нацизм. В борьбе с ним Украина потеряла десять миллионнов человек! Это больше, чем потери таких стран, как США, Великобритании , Франции и Канады вместе взятых!»

Поэтому, по его словам, мы всегда должны быть благодарены нашим ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом остается все меньше и меньше!»

При этом, по словам губернатора, многие из них еще активные и бодрые. Он обратился к руководителям местных органов власти с поручением в преддверье Дня Победы встретиться с каждым, уделить им внимание.

Ведь, помимо какой-то конкретной помощи, они очень нуждаются в общении, в осознании того, что их помнят!»- пояснил глава региона.