На сегодняшний день в Одесской области проживают более пятидесяти восьми тысяч ветеранов войны.

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания в областной администрации директор департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

По ее словам, «…из 58157 ветеранов войны ,проживающих по данным на 1.5. 2017 года на территории региона, семь тысяч являются инвалидами войны, около двадцати трех тысяч – участники боевых действий, десять с половиной тысяч семей погибших ветеранов войны и сто семьдесят четыре пострадавших от преследований нацистов!»

По словам чиновника, все эти категории имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере от 100% до 50%.

Однако, согласно постановлению Кабмина от 1 июля 2015 года, все категории ветеранов войны, за исключением инвалидов войны и участников боевых действий могут получать льготы только в том случае, если ежемесячный доход составляет менее 2240 гривен.

Кроме того, она напомнила, что все ветераны войны не могут получать одновременно льготы и жилищно-коммунальные субсидии. «Им приходится выбирать. Исключение составляют только инвалиды войны, которые не подают на субсидии, поскольку для них льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 100%