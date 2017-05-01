Областная администрация не успевает обрабатывать обращения, приходящие из Киева.

Как рассказала сегодня на аппаратном совещании, только за последнюю неделю в аппарат региона поступило шестьдесят семь различных обращений и запросов из Кабмина и Администрации президента.

При этом в подавляющем большинстве по все таким обращением ответы поступают в обусловленные законом сроки.

По ее словам, на сегодняшний день необработанными остаются два запроса Кабмина.

«Первый касается обеспечения прав детей-инвалидов, а второй- обеспечения жильем временных переселенцев!»

Однако эти запросы поступили еще в прошлом году и ответственность за то, что они были оставлены без внимания, лежит на прежнем аппарате областной администрации.

Тем не менее, она пообещала, что уже в ближайшее время вся необходимая работа по этим документам будет проведена.

Напомним, что в начале года, когда в Одесскую область был назначен новый губернатор, число необработанных, а то и просто утерянных документов в различных структурных подразделениях исчислялось тысячами.