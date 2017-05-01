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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

13 лет заключения за взрыв на железной дороге в Одесской области

Категория: Новости

4 мая Овидиопольский районный суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества мужчину, обвиненного в организации взрыва на железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Мужчина признан виновным в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК Украины).

По данным следствия, осужденный хранил в доме тротиловые шашки и в апреле 2015-го подорвал железнодорожные пути вблизи пгт Великодолинское Одесской области.



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