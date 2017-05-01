"Майские" время для экспериментов: шашлык в маринаде из киви

Автор: Мария Тимофеева "Слово"
Идет вторая волна майских праздников. Сегодня весь город стоит в пробках, кто-то уже собрался на дачу, кто-то только едет на рынок за продуктами. Уже долгое время "майские" у одесситов ассоциируются с приготовлением шашлыков. У кого-то уже есть свой проверенный рецепт маринада, а кто-то каждый год экспериментирует.
Для тех кто любит эксперименты одна из подписчиц "Едим дома", Татьяна, поделилась своим рецептом маринада шашлыка.
Ингредиенты на 1кг мяса:
- свиная шея 1 кг;
- киви 1 шт.;
- лимоны 1 шт.;
- перец горошком смесь 1 щепотка;
- соль 1 щепотка.
Мясо нарезаем на куски размером 3х4 см. Киви измельчаем в блендере или натираем на терке. К мясу добавляем соль и перец по вкусу. Лимон разрезаем пополам, выдавливаем сок 1/4 лимона, а остальное целиком отправляем к мясу. Затем добавляем киви и тимьян. Перемешиваем мясо и маринуем не более 2-х часов. Иначе мясо превратиться в кашицу.
Шаг 2
Готовим угли. В этот раз у меня нет времени долго готовить грань (угли), поэтому я воспользуюсь готовыми углями.
Шаг 3
Мясо нанизываем на шампуры.
Шаг 4
Отправляем шампуры на хорошо разогретые угли и плотно укладываем друг возле друга.
Шаг 5
Лимон из маринада отправляем в угли — он придаст приятную нотку мясу. Угли не должны гореть, а умеренно отдавать жар мясу. Поэтому не отходите от шашлыка : в нужный момент воспользуйтесь веером для костра или наоборот, разбейте угли.
Шаг 6
Не забывайте переворачивать шашлык, ведь всего несколько минут смогут превратить мясо в уголь. Наступил этап, когда мясо выделяет сок. Снова переворачиваем шампуры и не отходим от шашлыков. От жирного сока могут возгореться угли, а нам это необходимо избежать.
Шаг 7
Шашлык румянится на глазах, а жар углей усиливает аромат мяса. Еще немного времени, 5-7 минут, шашлык можно будет подавать. Киви аромат мясу не придает вовсе, но очень его размягчает. Этот маринад отлично подойдет для спонтанного пикника. Снова переворачиваем шампуры. Проверяем на готовность шашлык при помощи ножа. Прозрачный сок говорит о готовности. Самое время снимать с мангала.