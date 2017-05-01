"Майские" время для экспериментов: шашлык в маринаде из киви

Идет вторая волна майских праздников. Сегодня весь город стоит в пробках, кто-то уже собрался на дачу, кто-то только едет на рынок за продуктами. Уже долгое время "майские" у одесситов ассоциируются с приготовлением шашлыков. У кого-то уже есть свой проверенный рецепт маринада, а кто-то каждый год экспериментирует.

Для тех кто любит эксперименты одна из подписчиц "Едим дома", Татьяна, поделилась своим рецептом маринада шашлыка.